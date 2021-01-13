Найден способ подавления коронавируса змеиным ядом

Биологи из России защитили культуру клеток человека от заражения коронавирусом, используя ферменты из семейства фосфолипаз, входящих в состав яда гадюк и многих других змей, следует из статьи, размещенной в электронной библиотеке bioRxiv.

«Мы показали, что разные формы фосфолипазы А2, извлеченные из яда нескольких видов змей, могут предотвращать проникновение коронавируса в клетки, традиционно используемые в опытах с SARS-CoV-2. Результаты наших опытов указывают на то, что яды змей, особенно в их димерной форме, можно использовать для создания лекарств, атакующих оболочку вируса», – передает ТАСС текст исследования.

Группа российских ученых под руководством Юрия Уткина, заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН в Москве, выяснила, что для замедления размножения вируса может использоваться еще один класс веществ, широко распространенных в природе, наблюдая за тем, как яды змей действуют на частицы коронавируса.

Проводя эти эксперименты, ученые обратили внимание на то, что в оболочке SARS-CoV-2 присутствует набор жировых молекул, похожих по своему устройству на те части клеточной мембраны, которые атакуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2) – одного из ключевых ферментов в яде гадюк и многих других змей.

Руководствуясь подобными соображениями, биологи проследили за тем, как эти белки будут взаимодействовать с частицами коронавируса и заражаемыми ими клетками. Для этого биологи извлекли молекулы PLA2 из яда нескольких видов гадюк, проанализировали их структуру и проследили за их действием на SARS-CoV-2.

Эти опыты показали, что все формы змеиного яда в той или иной степени подавляли размножение вируса в культуре клеток, однако только определенные разновидности фосфолипаз, состоящие из двух звеньев, обладали высокой эффективностью.

Лучше всего себя в этом отношении проявил яд гадюк Никольского – змей, проживающих на юго-западе России и на территории Украины и Румынии. Их ферменты, как обнаружили ученые, не просто подавляли распространение вируса, но и активно уничтожали вирусные частицы, присутствовавшие в питательной среде, а также мешали им соединяться с рецепторами на поверхности клеток.

При этом дозы фосфолипаз, которые достаточно активно подавляли размножение коронавируса, не растворяли оболочки клеток и в целом не вызывали серьезных нарушений в их жизнедеятельности. Это оставляет надежду на то, что ферменты из яда гадюк Никольского и других змей можно будет приспособить для создания лекарств, растворяющих частицы SARS-CoV-2 в организме больных.

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