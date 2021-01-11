Определено влияние радиации на COVID

Члены комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований готовят обращение в Минобрнауки с просьбой пересмотреть право Российского университета дружбы народов создавать диссертационные советы и присуждать ученые степени.

«Недавно появилась идея: давайте сделаем как на Западе: разрешим некоторым университетам самостоятельно присуждать ученые степени. Такое право получили МГУ, СпбГУ, РУДН и другие. К сожалению, мы увидели, что не все российские университеты доросли до этой ответственности», – сообщил ФАН член комиссии, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

Поводом для скандала стало решение диссертационного совета РУДН присвоить ученую степень сотруднице известного производителя гомеопатии, ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», Марине Никифоровой. Аспирантка разрабатывала «систему контроля качества лекарств, произведенных с использованием автоматизированной микрофлюидной системы», применимой для сверхвысоких разведений веществ.

«Если бы диссертация прошла через ВАК, ее бы зарубили, потому что она не выдерживает критики. В ней утверждается, что противовирусной активностью обладают препараты, в которых нет ни одной молекулы действующего вещества. Такая диссертация не может быть защищена в принципе ни в одном приличном диссертационном совете. Это абсурд», – считает Панчин.

По словам ученых, шесть зарубежных публикаций, к которым апеллирует автор диссертации, оказались отозванными. «На защите ей было это сказано. Она ответила: «Это частное мнение редакторов». Но шесть статей под авторством члена-корреспондента РАН – это позор отечественной науки! Это рекорд просто! И члены ученого совета все это проглатывают. Подумаешь, это мелочи», – возмущен член комиссии химик и генетик Никита Хромов-Борисов.

Научный консультант Сергей Тарасов, сотрудник Материа Медика Холдинг, является соавтором отозванных материалов, подчеркнул Панчин. «То есть он совершенно точно знал, что эти публикации отозвали, но не добился того, чтобы его аспирантка убрала ссылки на статьи, которые признаны в научном сообществе ерундой», — сказал он.

В РУДН заявили, что научная работа аспирантки не связана с производством гомеопатии, однако официально комментировать ситуацию отказались.

«Они сделали ребрендинг: дистанцировались от слова гомеопатия и называли свои препараты релиз-активными. Они предполагают, что при разведении вещество высвобождает «релиз-активность», поэтому даже при отсутствии молекул оно может оказать целебное действие. Так как диссертация защищалась в РУДН, то апеллировать можно только к РУДН. А президент университета сказал, что это отличная диссертация!», – добавил Панчин.

В компании Материа-медика к отрицательным отзывам на работу своей сотрудницы отнеслись с недоумением и назвали критикующих ученых «непрофильными», а описанный в диссертации феномен «релиз-активности» — перспективным научным методом.

РУДН получил право самостоятельно создавать диссертационные советы, присуждать ученые степени и выдавать соответствующие дипломы в сентябре 2017 года в 17 отраслях науки, в том числе, фармацевтике. Всего таких организаций в России 30. Как сообщили в Минобрнауки, до 1 февраля 2021 года все они должны отчитаться о работе своих диссертационных советов за прошедший год. Мониторгинг проведет ВАК.

Комиссия РАН еще в 2016 году объявила гомеопатию лженаукой. Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН представила меморандум о лженаучности гомеопатических лекарственных средств. Минздрав создал рабочую группу по выработке предложений относительно применения гомеопатии.