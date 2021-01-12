Спасатель объяснил, почему посты в соцсетях не спасут при пожаре

При пожаре надо звонить по телефону спасательных служб, а не писать сообщения в соцсети, так как оперативные службы не мониторят их на предмет возникновения чрезвычайных ситуаций, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин.

Ночью 12 января в многоквартирном доме в Екатеринбурге начался пожар. Женщина, жившая на последнем этаже, во время происшествия активно писала в Twitter просьбы спасти ее и ребенка. В результате погибли девять человек, включая писавшую посты в соцсети во время пожара женщину и ее дочь. Отмечается, что в МЧС не получали звонков от этой девушки.

«В случае, если пожар происходит в помещении, где непосредственно находится очевидец, и возгорание находится в самой начальной стадии, то есть смысл попробовать потушить его с помощью подручных средств (первичных средств пожаротушения), например, воды. Если же такой возможности нет или же пожар получает дальнейшее развитие, то необходимо максимально быстро эвакуироваться из этого помещения, предупреждая об этом всех окружающих, по возможности необходимо помочь», – рассказывает Старостин.

«Если же пожар происходит в соседнем помещении и пути эвакуации отрезаны, то, прежде всего, не стоит поддаваться панике, – продолжает спасатель. – Необходимо закрыть двери (но не закрывать их на замки), по возможности уплотнить щели подручными предметами (тряпками, тканью) и уйти в безопасную зону. Таковой будет являться либо максимально удаленное помещение, имеющее отверстия наружу (окна, балконную дверь), либо сам балкон, если огонь не распространяется по фасаду здания. Далее нужно сообщить в оперативные службы (позвонить по номеру 101 или 112, которые доступны даже при нулевом балансе и отсутствии SIM-карты) о самом факте пожара, нахождении людей в помещении, отрезанных от возможности самостоятельно эвакуироваться и ждать помощи».

Эксперт подчеркивает, что сообщенияв социальных сетях, где люди просят помощи, никак не отслеживаются оперативными службами.

«Мониторить все соцсети технически невозможно, потому что и самих сетей, и пользователей очень много. Поэтому нет никакого смысла тратить на это время. И, опять же, на набор сообщения о пожаре в соцсеть, даже при хорошем интернете, потратится гораздо больше времени, нежели просто на звонок. К тому же, на телефоне сидит оператор, который задаст наводящие вопросы в случае, если человек не в состоянии, например, из-за волнения, передать всю необходимую информацию», – объясняет собеседник.

По мнению специалиста, главная проблема в том, что в России немногие знают, как правильно действовать в той или иной чрезвычайной ситуации.

«Девушку и ее ребенка, конечно, очень жалко. Но здесь мы можем увидеть целую череду ошибок, которая была сделана, видимо, в условиях паники. Полагаю, что в какой-то момент она потеряла самообладание и поддалась паническим атакам, которые уже не позволили ей адекватно действовать в ситуации. По временным параметрам, когда она отправляла сообщения в Twitter, на месте уже работали пожарно-спасательные силы. Если бы она просто по телефону передала бы информацию, где они находятся и какая помощь им нужна, то тут же были бы направлены силы и средства для ее спасения», – говорит Старостин.

Вторая ошибка женщины заключалась в том, что она с ребенком не осталась внутри своей квартиры, а попытались выбраться в задымленный коридор, где они и получили отравление продуктами горения, заключил эксперт.

Twitter принял решение удалить аккаунт женщины, которая просила о помощи во время пожара.

Ранее глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что возгорание могло произойти из-за свечей, которые использовали владельцы квартиры на втором этаже.