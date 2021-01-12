Жительница Екатеринбурга во время пожара просила помощи в Twitter

Женщина, проживавшая с дочерью на девятом этаже горящего дома в Екатеринбурге, просила помощи в Twitter. Спасти их не удалось.

«Помогите. Горим. Я с ребенком взаперти», – писала женщина. Она объяснила, что пожар начался в квартире ниже, назвала адрес дома и просила вызвать спасателей. Также она опубликовала две фотографии, на которых видно ее лицо и сильное задымление, сообщает Ura.ru

Узнать о состоянии женщины и других пострадавших на момент публикации не удалось. В СУ СК России по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на полицию сообщает, что женщина с дочкой, просившие в Twitter о помощи во время пожара в Екатеринбурге, погибли.

Как заявил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, причина смерти людей во время пожара в жилом доме Екатеринбурга – отравление угарным газом. «Сильное задымление в подъезде, если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали», – сказал он.

По словам Орлова, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем в квартире, где проживала неблагополучная семья. Он уточнил, что после пожара в доме не выключали тепло, был обесточен один подъезд. «Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим», – добавил врио главы города.

Пожар произошел ночью в девятиэтажном кирпичном доме 1982 года постройки, который находится в Кировском районе на окраине Екатеринбурга. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв. м, по всем этажам было плотное задымление. Спасатели эвакуировали 90 человек, восемь, в том числе ребенок, погибли.