Названа предварительная причина пожара с восемью жертвами в Екатеринбурге

Причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – цитирует РИА «Новости» Канатову.

Она уточнила, что очаг возгорания находился у дивана в квартире на втором этаже. Предварительно, в указанной квартире также использовались горелки. Кроме того, там были найдены многочисленные окурки.

Отмечается, что погибших нашли в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Среди жертв пожара – девочка 2013 года рождения и его мать Наталья 1982 года рождения, которая перед гибелью успела попросить в Twitter о помощи. Кроме того, установлена личность еще одной погибшей 1976 года рождения.

Во вторник ночью произошел пожар в многоквартирном доме на улице Рассветной в Екатеринбурге. Спасатели эвакуировали 90 человек, семь взрослых и один ребенок погибли, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре.