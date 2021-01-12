Выдвинуты несколько версий пожара в жилом доме Екатеринбурга

Возгорание в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли несколько человек, могло произойти из-за свечи, которую использовали владельцы квартиры: свет был отключен из-за долгов, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Полицейские установили личности семи из восьми погибших, среди них женщина 1982 года рождения и ее семилетняя дочь, женщина 1967 года рождения и ее сожитель 1978 года рождения, а также хозяйка квартиры, где был очаг возгорания, 1976 года рождения, ее сожитель 1982 года рождения и два их гостя, сообщил Горелых РИА «Новости».

«17-летний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ № 9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили. Он подтвердил, что в жилище не было света из-за большого долга, порядка 300 тыс. рублей. Соответственно, они пользовались свечами и другими опасными предметами. Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии», – пояснил представитель ведомства.

Владелица квартиры работала разнорабочей в столовой, ее сожитель привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах.

Между тем источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что пожар мог произойти из-за того, что семья отапливала квартиру газовой горелкой. «В квартире, где был очаг возгорания, за неуплату было отключено электричество, и они отапливали квартиру газовой горелкой. От нее даже остался прогар на полу. Также причиной пожара могла стать непотушенная сигарета», – указал источник.

Пожар произошел ночью в девятиэтажном кирпичном доме 1982 года постройки, который находится в Кировском районе на окраине Екатеринбурга. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв. м, по всем этажам было плотное задымление. Спасатели эвакуировали 90 человек, восемь погибли, в том числе ребенок.

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что причина смерти людей во время пожара в жилом доме Екатеринбурга – отравление угарным газом. «Сильное задымление в подъезде, если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали», – сказал он.

По словам Орлова, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем в квартире, где проживала неблагополучная семья. Он уточнил, что после пожара в доме не выключали тепло, был обесточен один подъезд. «Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим», – добавил врио главы города.