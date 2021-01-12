Twitter удалил аккаунт просившей о помощи при пожаре жительницы Екатеринбурга

Страница жительницы горевшего дома в Екатеринбурге, которая просила о помощи в Twitter, была удалена, при попытке ее открыть появляется сообщение, что «такой учетной записи нет».

В 3.05 по местному времени (1.05 мск) женщина сообщила подписчикам в Twitter, что в квартире снизу начался пожар: «Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем».

Подписчики пытались успокоить женщину, написав, что пожарные уже на месте, и советуя ей выйти на балкон и дышать через мокрую ткань, передает РИА «Новости».

Спустя 11 минут после первого сообщения женщина опубликовала две фотографии, на которых заметно задымление в ее квартире. Последнее сообщение с еще одной просьбой о помощи она оставила в 3.17 (1.17 мск).

Днем во вторник страницу удалили.

Напомним, пожар произошел ночью в девятиэтажном кирпичном доме 1982 года постройки, который находится в Кировском районе на окраине Екатеринбурга.

По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв. м, по всем этажам было плотное задымление. Спасатели эвакуировали 90 человек, восемь погибли, в том числе, писавшая в Twitter женщина и ее ребенок.