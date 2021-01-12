В отношении ряда СМИ-иноагентов составили первые протоколы из-за отсутствия маркировки

Первые протоколы об административном правонарушении составлены в отношении восьми СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов. Статьей 19.34.1 предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц – 500 тыс. рублей, на должностных лиц – 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что по закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1) «материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств».

Роскомнадзор добавил, что все СМИ были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал Роскомнадзор более активно применять меры ответственности в отношении СМИ – иностранных агентов, нарушающих требования о маркировке своих материалов.

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.