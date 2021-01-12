Цены на топливо в России продолжили рост

Оптовые цены на российское топливо во второй торговый день нового года продолжили рост, хотя и не такими быстрыми темпами, как накануне, следует из данных торгов.

Так, биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 12 января поднялась 1,3% – до 51,7 тыс. рублей за тонну, стоимость бензина Аи-92 – на 2,9%, до – 51,15 тыс. рублей за тонну, передает ТАСС.

С начала года оптовая цена бензина Аи-92 выросла на 2,9%, Аи-95 – на 1,4%. При этом в январе прошлого года цена 92-го бензина на бирже находилась на уровне 46,5 тыс. рублей за тонну, а цена 95-го бензина – на уровне 48,5 тыс. рублей за тонну.

Зимнее дизельное топливо на сегодняшних торгах подорожало на 0,25%, до 48,4 тыс. рублей за тонну, мазут топочный поднялся в цене на 5,4%, до 17,6 тыс. рублей за тонну, СУГи на бирже подорожали на 10%, до 27,17 тыс. рублей за тонну.

Ранее СМИ сообщили, что оптовые цены на бензин в России могут резко вырасти в январе после роста цены на нефть в начале года почти на 10% – до 56 долларов за баррель.