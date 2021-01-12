В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России

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12 января, вторник | Последнее обновление — 09:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны подробности о личности водителя врезавшегося в военную колонну грузовика
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Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует.
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Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации.
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Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом».
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России
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Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider.
В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider.
«Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться.
Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор.
Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны.
В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО
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Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно отразить удары извне и реагировать на военные провокации Запада.
«Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%», – цитирует РИА «Новости» публикацию Ши Вэня на портале «Чжунго цзюньван».
Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе, за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах. Кроме того, автора статьи впечатлили выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500, который будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации.
По словам журналиста, стоит обратить внимание на систему ПЛ-19 «Нудоль», которая способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 0,2 тыс. до 1,5 тыс. километров.
Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и «Единая космическая система» (ЕКС) стали «глазами» российской ПРО. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, так, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а также с авиационным соединением Су-35С, подчернкул китайский журналист.
По его мнению, российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по ее модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран.
Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Отряд российских кораблей зашел в сирийский порт Тартус
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящийся в плановом дальнем походе, совершил деловой заход в сирийский порт Тартус, сообщила пресс-служба флота.
«В ходе делового захода в Тартус экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. В порту будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В ближайшее время корвет «Стойкий» и суда обеспечения отработают ряд учебных задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Затем отряд кораблей Балтийского флота продолжит выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода.
Отряд кораблей Балтийского флота вышел из главной базы флота Балтийска в Калининградской области 16 декабря 2020 года. «Основная задача дальнего похода отряда кораблей Балтийского флота – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана», – отметили в пресс-службе.
Экс-посол США в России может стать главой ЦРУ
Джо Байден после вступления в должность президента США выдвинет на пост директора ЦРУ бывшего посла в Москве Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США.
Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге был предложен Энтони Блинкену, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Конгресс 7 января на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов.
Горбачев сказал, о чем России следует говорить с Байденом
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России с приходом к власти в США новой администрации Джо Байдена стоит повторно предложить Вашингтону подтвердить формулу о недопустимости ядерной войны, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Бывший советский лидер отметил, что итоги их первой – женевской – встречи с президентом США Рональдом Рейганом, которая состоялась в 1985 году, до сих пор актуальны, и прежде всего это относится к главному выводу тех переговоров.
«Он зафиксирован в совместном заявлении: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству». Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение», – передает РИА «Новости» слова Горбачева.
Напомним, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил мнение, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны. Биллингсли утверждает, что представители российского Генштаба в ходе последней дискуссии «отмечали, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений». По словам спецпредставителя Белого дома, российские военные планы по «вторжению на территорию НАТО» якобы предусматривают нанесение удара и капитуляцию альянса без ответных действий.
БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний
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На полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени, сообщил источник в ОПК.
Как рассказал источник РИА «Новости», БПЛА продолжает проходить летные испытания. «Охотник» выполнил «бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 кг». Подчеркивается, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей.
Новейший «прицельно-навигационный комплекс позволяет» беспилотнику «применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию», сказал источник. БПЛА может автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе.
Напомним, сообщалось, что во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушными мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
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США обещали продолжить сокращать производство комплектующих к F-35 в Турции
Из-за ситуации вокруг российских ЗРК С-400 производство в Турции комплектующих к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 продолжит сокращаться, сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.
Он подчеркнул, что в политике Вашингтона по вопросу «статуса Турции в программе F-35» изменений не предвидится. Как заявили в военном ведомстве, «членство Турции в программе F-35 приостановлено», поэтому «производство большинства комплектующих было перенесено» в другие государства. Производство «будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах», передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. В Турции заявили о готовности С-400 к эксплуатации. Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.
Индия назвала сроки отправки в Россию военных для обучения на С-400
Индия в январе направит в Россию 100 военных специалистов для обучения работе с российской зенитной ракетной системой С-400, сообщил источник в индийском минобороны.
«Первая команда из почти 100 офицеров и летчиков отправится в Россию в последнюю неделю января для обучения эксплуатации и техническому обслуживанию систем С-400. Вторая команда ВВС последует их примеру через несколько месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India слова источника.
Он отметил, что «с началом поставок систем С-400 в Индию в сентябре-октябре этого года первая часть должна вступить в строй в Индии к концу 2021 или началу 2022 года».
Подчеркивается, что Индия уже выплатила России «существенный аванс» по контракту и разрабатывает механизм дальнейшей оплаты, чтобы обойти режим санкций США.
Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400 для Индии в феврале.
Отметим, что против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона.
В июне сообщалось, что Индия намерена ускорить поставки зенитных систем С-400 из-за роста напряженности на индийско-китайской границе.
Эксперт рассказал, чего ждать Москве от нового директора ЦРУ
Уильям Бернс на посту директора ЦРУ, скорее всего, будет придерживаться прагматичного подхода в отношении России, даже несмотря на негативные комментарии в адрес Москвы в последние годы, заявил директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он рассказал, что «довольно хорошо» знает Бернса, «довольно тесно» общался с ним в середине 2000-х, когда Бернс возглавлял посольство США в России, передает РИА «Новости».
«Могу сказать, что из всех послов США, с которыми приходилось общаться, Билл Бернс был, наверное, одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов, которых я видел в этом качестве» – сказал Кортунов. По его словам, может быть, Бернс по своему политическому весу несколько уступал Джону Хантсману, предпоследнему послу, поскольку Хантсман был еще и крупным политиком, губернатором.
«Но если говорить о профессиональных дипломатах, то, конечно, Билл Бернс среди них выделялся. У меня до сих пор остались самые хорошие воспоминания о нем, о его дипломатическом стиле, о его публичной деятельности в качестве посла. Очень грамотно, аккуратно, очень продуманно он себя здесь вел», – отметил эксперт.
Он напомнил, что Бернс впоследствии был назначен заместителем госсекретаря и на этом посту также отличался высоким профессионализмом. Последние несколько лет он работал президентом Фонда Карнеги за международный мир, а это один из ведущих глобальных аналитических центров, добавил эксперт.
«Конечно, Бернс менялся, последние его высказывания и статьи в отношении России были уже гораздо более жесткими, чем те взгляды, которые он высказывал, когда находился в Москве. Наверное, в последние годы он рассчитывал на какую-то позицию в демократической администрации, и этим частично можно объяснить его некоторые высказывания в отношении российского руководства, российской внешней политики. Но при этом, конечно, я бы его ни в коем случае не относил к категории идеологических русофобов. Это человек, который, я думаю, будет занимать прагматическую позицию в отношении не только России, но и в целом американской внешней политики», – сказал Кортунов.
По его словам, Бернсу, наверняка, было бы удобнее себя чувствовать в государственном департаменте, его он знает не хуже Энтони Блинкена.
«Но понятно, что Блинкен Байдену гораздо ближе, чем Бернс, Блинкен был гораздо лояльнее. Бернс, как мне кажется, фигура более самостоятельная», – продолжил он. При этом Кортунов затруднился оценить, насколько все это скажется на американской внешней политике.
«Вообще позиция руководителя ЦРУ при некоторых администрациях, как например при Обаме, имела больше значения. А Трамп, например, больше опирался на военных, чем на разведчиков, Пентагон для него был важнее ЦРУ. Пока сказать трудно, каким будет расклад внутри администрации Байдена, но конечно, можно предположить, что Бернс будет заметной фигурой», – резюмировал эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятными претендентами на пост главы Госдепартамента США в «администрации Джозефа Байдена» являются помощник кандидата в президенты США от Демократической партии Энтон Блинкен и сенатор Крис Кунс (от штата Делавэр).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки.
Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой
Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Арктикой и Атлантикой будут одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) в 2021 году.
«Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.
Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 в прошлом году более 20 раз патрулировали в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 13 часов, а пройденное расстояние превышало 11 тыс. километров. Как уточняется пресс-службой флота, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.
Ранее сообщалось о том, что Ту-142 провели 11-часовой полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
России передали приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщило посольство России.
В посольстве сообщили, что «получили приглашение». Планируется, что на инаугурации Россию будет представлять посол Анатолий Антонов, передает ТАСС.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Тигр»
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Тигр» проекта 971 (шифр «Щука-Б») после завершения ремонта и восстановления технической готовности вернется в боевой состав Северного флота в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ «Тигр» планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота», – сообщил источник ТАСС.
АПЛ «Тигр» прибыла на судоремонтный завод «Нерпа» в 2019 году. По имеющимся данным, ее модернизация по примеру ряда других субмарин проекта 971 пока не предусмотрена.
В Центре судоремонта «Звездочка» не стали комментировать информацию о сроках окончания ремонта.
Всего на «Звездочке» и ее предприятиях сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота.
Сейчас в боевом составе 24-й («звериной» по названиям субмарин) дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Ранее сообщалось, что АПЛ «Леопард» вернется в строй в 2021 году, «Волк» – в 2023-м. Таким образом, в 2023 году «звери» соберутся почти в полном составе.
Генштабы России и США обсудили международную безопасность
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности в мире.
«11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».
Главы ведомств также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.
В декабре замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.
До этого Герасимов отмечал, что военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций.
Новый «Солнцепек» получил цифровую аппаратуру связи и навигации
Модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» получила цифровую аппаратуру связи и навигации. сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).
«На боевой машине установлена встроенная динамическая защита, а также спутниковая система стандарта GPS/ГЛОНАСС, которая позволяет определять точное время, географические координаты, высоты над уровнем моря, а также графически отображать положение объекта на электронной карте. Кроме этого, система получила новую современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в УВЗ, к концу декабря 2020 года Омский завод транспортного машиностроения (входит в УВЗ) выполнил гособоронзаказ на капитальный ремонт с модернизацией партии ТОС-1А.
«Сегодня ТОС-1А имеется на вооружении у нескольких стран мира и входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники», – проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что предприятие «Омсктрансмаш» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») проводит масштабную модернизацию парка российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», в ходе которой, в частности, на систему устанавливается динамическая защита и новая пусковая установка.
Горбачев призвал страны сократить военные расходы на фоне пандемии
Военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Бывший советский лидер отметил, что на международной арене сейчас происходят большие изменения, прежде всего это связано с пандемией, но есть и другие причины, передает РИА «Новости».
«Для меня главный вывод – это необходимость сотрудничества. Есть вопросы по вакцинации, есть финансовые проблемы, есть проблема военных расходов. В нынешних условиях эти расходы тем более непомерны. Я еще весной призвал договориться об их сокращении на 10-15%. Экологические проблемы стучатся во все двери и окна. Без наращивания контактов все это не решить», – уверен Горбачев.
Он высказал надежду, что в нынешних условиях «государства научатся использовать интернет, чтобы активизировать и ускорить свое взаимодействие». Однако нужны и личные встречи лидеров, добавил экс-президент СССР.
Кроме того, Горбачев рассказал, что из-за пандемии коронавируса ему приходится особенно строго соблюдать карантин и ограничивать встречи, но он продолжает работать, в том числе готовит новую статью. «Конечно, пандемия очень многое изменила, на многое повлияла. Вы же видите, что буквально всем пришлось ограничить активность. У меня такой возраст, что карантин приходится соблюдать особенно строго. Это не рекомендации, а требования. Летом еще можно было с кем-то встретиться. А сейчас – нет», – рассказал Горбачев.
Он отметил, что в этих условиях использует самое проверенное средство связи – телефон, в том числе для общения с семьей и близкими. Он уточнил, что находится в постоянном контакте и с сотрудниками основанного им Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). «Получаю материалы, реагирую. Мы опубликовали доклад о последствиях пандемии, проводим видеоконференции. Сейчас готовлю большую статью. То есть работаю», – добавил бывший советский лидер.
В декабре в фильме Виталия Манского «Горбачев. Рай» экс-президент СССР Михаил Горбачев признался, что его перестали навещать члены семьи. Глава пресс-службы Горбачев-фонда, помощник экс-президента СССР Павел Палажченко заверил, что отсутствие встреч Горбачева с родственниками объясняется пандемией.
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