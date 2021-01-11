В Госдуму внесен законопроект о госзащите сотрудников спецслужб и полиции

Депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарев внесли в Госдуму законопроект о дополнительной госзащите сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР.

В закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» вносятся изменения, позволяющие применять меры госзащиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки – аналогично военнослужащим и сотрудникам других правоохранительных, силовых и контрольно-надзорных органов, передает РИА «Новости».

Кроме того, предлагается законодательно закрепить существующий порядок участия войск национальной гвардии (Росгвардии) в осуществлении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.

При этом, отмечается в документе, с учетом специфики задач, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников этих ведомств может возникать безотносительно их личного участия в указанных мероприятиях.

«В этой связи законопроектом вносятся изменения в ст. 2 Федерального закона, позволяющие применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих ВС Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки (аналогично военнослужащим и сотрудникам других правоохранительных, силовых и контрольно-надзорных органов)», – говорится в документе.

Напомним, в августе был задержан блогер Макс Стеклов (Владислав Синица), который призывал в Twitter к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.