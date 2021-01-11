Умерла ректор «Станкина» Елена Катаева

На 65-м году жизни скончалась ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева, об этом сообщили в Минобрнауки.

«Ушла из жизни ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Причины смерти ректора не уточняются.

Глава ведомства Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким ректора и коллективу вуза.

«Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам. Она всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам. Человек огромной духовной силы и внутреннего достоинства – такой Елена Катаева навсегда останется в памяти ее родных и близких, коллег и друзей», – отметил министр.

Катаева родилась в 1956 году в Ленинграде. Она окончила физико-механический факультет Ленинградского политехнического института имени Калинина. Работала помощником председателя Ленсовета, а позднее и мэра Петербурга.

В 2015-2017 годах занимала должность советника Роскосмоса. В 2017 году была назначена и. о. ректора МГТУ «Станкин».

Катаева награждена орденом Почета, почетной грамотой председателя правительства России.