Минюст и МВД подготовили новые наказания для нарушителей ПДД Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент Названа причина задержки поездов в метро Москвы 11 января 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Лопнувший рельс на станции «Смоленская» московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от «Курской» до «Киевской», сообщил источник в экстренных службах города. Ранее источник сообщал, что поезда московского метро от «Курской» до «Киевской» идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок. На горячей линии метрополитена сообщили, что делают все возможное для восстановления движения. «На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции «Смоленская», лопнул рельс», – передает РИА «Новости». Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада.

