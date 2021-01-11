Названа причина задержки поездов в метро Москвы
11 января 2021, 09:29
Текст: Дмитрий Зубарев
Лопнувший рельс на станции «Смоленская» московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от «Курской» до «Киевской», сообщил источник в экстренных службах города.
Ранее источник сообщал, что поезда московского метро от «Курской» до «Киевской» идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок.
На горячей линии метрополитена сообщили, что делают все возможное для восстановления движения.
«На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции «Смоленская», лопнул рельс», – передает РИА «Новости».
Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада.