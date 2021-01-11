Челябинского школьника отдали под суд за игру на скрипке по вечерам Москвичей предупредили об опасной погодной аномалии 11 января 2021, 09:55

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Москву на этой неделе ожидают «трескучие морозы» и температура ниже минус 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы», – сказал синоптик «Вечерней Москве». По его данным, в понедельник, 11 января, днем будет минус 9-11 градусов (ночью – минус 17-19 градусов), 12 января – минус 11-13 градусов (минус 18-23 градусов). Самые холодные дневные температуры ожидаются в среду – минус 14-19 градусов (минус 16-21 градусов). В четверг, 14 января, ожидается минус 13-18 градусов (минус 12-17 градусов), в пятницу - минус 10-15 градусов (минус 13-18 градусов). В субботу морозы вновь начнут усиливаться – днем минус 12-17 градусов. «Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», – отметил Вильфанд. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшую неделю в Москве будут держаться сильные морозы, температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

