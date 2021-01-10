Москвичам пообещали аномальные морозы на всю следующую неделю

В ближайшую неделю в Москве будут держаться сильные морозы, температура воздуха опустится до минус 20 градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

Он отметил, что 12 и 13 января погода существенно не изменится: в Москве под утро будет минус 15-20, в Верхневолжье похолодает до минус 20-25 (местами минус 25-30), днем минус 10-15, на северо-востоке и востоке Центральной России – минус 15-20.

«В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен и баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго. К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20-25, днем всего минус 13-18, что почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме. И, по всей видимости, январские морозы – это надолго», – добавил эксперт.

Ожидается, что к следующим выходным в городе выпадет основательное количество осадков. К концу недели снежный покров в городе вырастет до 30 сантиметров, считает метеоролог.

Ранее метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова сообщила, что если антициклон, который господствует на территории Урала и Сибири, сохранится, то лето в 2021 году может оказаться аномально сухим.