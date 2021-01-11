Росреестр подсчитал рост площади городов за 10 лет

Площадь городов в России за 10 лет увеличилась на 5%, или более чем на 400 тыс. га, до 8 млн 412 га. Тем не менее она составляет менее 1% от всего земельного фонда страны, сообщили в Росреестре.

«На 1 января 2020 года площадь городских населенных пунктов в России составляла 8,412 млн га, а на начало 2010 года – 8 млн га», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Причем более трети в структуре роста городов занимает Москва, так как в 2012 году ее площадь увеличилась на 147 тыс. га за счет присоединения новых территорий. Кроме того, площадь российских городов увеличилась в результате работ по уточнению границ населенных пунктов, а также по инвентаризации земель, пояснили в Росреестре. Тем не менее, по данным ведомства, города в настоящее время занимают всего 0,5% от всего земельного фонда России (1,7 млрд га).

Согласно информации Росреестра, площадь земель в собственности у физических лиц в границах городов за 10 лет увеличилась приблизительно на 50% (с 624,8 тыс. га до 946,3 тыс. га), а в собственности у юридических лиц – на 74% (с 247,8 тыс. га до 432,5 тыс. га).

Площадь земель в государственной и муниципальной собственности за это время незначительно сократилась (менее чем на 1%) – с 7,09 млн га до 7,03 млн га. Однако, если в начале 2010 года в собственности государства и муниципалитетов находилось 89% городских и поселковых земель, то к началу 2020 года эта цифра сократилась до 83,6%.

Расчеты основаны на ежегодных государственных докладах о состоянии и использовании земель в России (итоги 2020 года будут подводиться в конце 2021-го). К городским населенным пунктам в докладах отнесены города и поселки.

Напомним, ранее Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году.