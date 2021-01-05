Названы города России с самым высоким качеством жизни в 2020 году

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году, следует из исследования Финансового университета при правительстве России.

Исследование проводилось в течение 2020 года в городах с населением более 250 тыс. человек, в каждом из населенных пунктов было опрошено не менее 700 респондентов, пишет ТАСС.

Специалисты университета отметили, что в Москве и Санкт-Петербурге в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, а также высок спрос на культурные ценности и наиболее развита медицина. В топ-10 вошли также Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

В апреле в список лучших по качеству жизни городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула и Нижний Новгород.