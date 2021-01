Кудрявцева пожаловалась на опухший из-за коронавируса нос Умер актер Максим Браматкин Умерла мать актера Алексея Панина 10 января 2021, 10:17 Текст: Ксения Панькова

Мать 43-летнего актера Алексея Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова скончалась 5 января, сообщили СМИ. Как сообщило издание «Дни.ру», Власова ушла из жизни еще во вторник, 5 января. Однако семья не обнародовала эту информацию. Сам актер, который имеет аккаунты в социальных сетях, так же пока ничего об этом не рассказал. По данным издания, мать Панина всегда поддерживала актера, и именно она настояла, чтобы он в свое время поступил в ГИТИС (РАТИ). В последнее время актер жил в Испании с дочерью. Пока неизвестно, удалось ли ему прилететь в Москву на похороны из-за закрытых на время пандемии границ. Власова много лет работала редактором издательства «Наука». Отец 43-летнего Панина скончался, когда актеру было 20 лет. В августе Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях.

Слова посла Польши о Бандере разгневали украинских националистов 9 января 2021, 17:41

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Украинские националисты оставляют множество оскорбительных комментариев на странице посла Польши Бартоша Цихоцки в Twitter. Польского дипломата призывают покинуть Украину после того, как он назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений. Цихоцки выступил в поддержку своего израильского коллеги, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. «Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», – написал Цихоцки на своей странице в Twitter. Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны «отступить назад и покрыться бесчестьем». Сейчас под публикацией появляется все больше гневных комментариев, в том числе много постов с использованием нецензурной лексики, от украинских националистов, которых оскорбили слова польского посла. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!» – передает РИА «Новости» комментарии пользователей. «Вы не дипломат», – заявили в комментариях. «От Бандеры руки прочь», – написал пользователь соцсети. «Пшеки развонялись, лол», – говорится в одном из комментариев. Еще один комментатор написал, что в Польше едва ли не каждую неделю происходят «ксенофобские нападения поляков на украинцев». Он призвал дипломата не рассуждать о «преступлениях ненависти» на Украине, а вместо этого заняться ситуацией в собственной стране. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов. «Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля», – отметили в комментариях. «[Сторонники] Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними», – подчеркнул один из пользователей. Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Цихоцки не впервые подвергается критике на Украине из-за осуждения действий Бандеры. В январе прошлого года его вызывали в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования Бандеры в Киеве. Премьер Эстонии оценил идею референдума о присоединении к России 9 января 2021, 20:24 Текст: Ольга Никитина

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение ряда оппозиционных депутатов о том, чтобы вынести на обсуждение на референдуме вопрос о присоединении республики к России. «В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти», – приводит его слова ТАСС. «На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, – добавил премьер. – Уверен, что президент республики поступит так же». Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?» Позднее депутат Круузе объявил, что отозвал эту инициативу. «Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке, – приводит его слова газета Postimees. – Я осознал, что мой вопрос является неподобающим и отклонил его». В декабре 2020 года Рийгикогу (парламент) поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. За отмену этого референдума выступили 48 депутатов 101-местного парламента, тогда как за его проведение – 51 депутат. Однако ко второму чтению, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали в общей сложности порядка 9 тыс. 400 поправок, существенная часть которых не имеет отношения к теме референдума. Таким образом представители оппозиции хотят блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме. 6 января Конституционная комиссия Рийгикогу заявила, что каждому депутату в ходе второго чтения будет дано не более пяти минут на представление всех своих поправок, после чего пройдет голосование. Представители оппозиции назвали эти планы противозаконными и планируют обратиться в этой связи в Государственный суд Эстонии. Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси» 9 января 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». «Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог. Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский. «Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия 9 января 2021, 19:55 Текст: Ольга Никитина

Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала. «Когда тысячи сторонников Трампа устремились <…> к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Профессиональное освещение, используемое для фото- и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», – сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди. По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом. Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь». Между тем, как сообщает канал, в отличие от Меланьи дочь президента Иванка Трамп, провела с отцом экстренную встречу в Овальном кабинете в среду, где попросила его призвать к прекращению насилия. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V» 9 января 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». В статье для NYT, содержание которой приводит ИноТВ, Крамер признался, что поначалу у него имелись «некоторые сомнения» насчет российской вакцины. Однако прививки «Спутником V» уже сделали около 1 млн российских граждан, а кроме этого российская вакцина поставляется за рубеж – в Белоруссию, Аргентину и другие страны. По словам журналиста, это указывает на то, что любые серьезные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны. Журналист также обратил внимание, что критика в адрес российской вакцины концентрировалась на «вызывающем вопросы» раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины. «В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», – подчеркивает Крамер. Он отметил, что в данном случае российские ученые продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. «В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Более того, Советский Союз и Соединенные Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того, в 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье. Автор публикации напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных. Крамер указал, что «Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространенных побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», – отметил журналист. Вместе с тем, признался он, помимо исчезновения опасений насчет препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: ее доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах. Журналист отмечает, что в Москве вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей – прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться, указывает Крамер. В заключение журналист привел свой разговор с 65-летней работницей коммунальной сферы по имени Галина Чупыль. «Конечно, я рада, – ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. – Болеть никому не хочется». «Я согласился», – отмечает Эндрю Крамер. Напомним, в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне 9 января 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине , заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», – говорится в сообщении на сайте партии. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В бундестаге указали на «вассальную зависимость» Германии от США 9 января 2021, 15:58

Фото: Christian Spicker/imago images/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Германия останется верным вассалом США, если не станет участником свободного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал за слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Берлин готов к совместной работе с США над общим «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. «Германия до сих пор была верным вассалом Соединенных Штатов и их пропагандистской машины, которая трактует либеральную демократию как единственно верный путь развития человечества. Когда кто-то присваивает себе такую идеологическую правоту, это всегда граничит с диктатом», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Политик добавил, что с победой Джо Байдена на президентских выборах США получили «еще один шанс укрепить эту идеологию таким образом, чтобы никакая другая доктрина никогда не имела шансов выйти на политическую арену, как это получилось с идеологией Трампа». Гердт добавил, что Берлин продолжает вовлекаться в американские авантюры, как это было в случае с Украиной в 2014 году. «На европейской площадке всегда разыгрывались трагедия и комедия американской доктрины. Так будет и дальше, ведь американцам больше негде делать это. Китай, как и Россия, к себе их не пустит. Вот и остается Европейский союз, где США могут отрабатывать свою мультилиберальную идеологическую доктрину», – уверен политик. Что касается предстоящих осенью выборов в бундестаг, то их результат не отразится на германо-американских отношениях, считает Гердт. «Евроатлантический союз будет крепнуть, если мы совместно не создадим ему альтернативу. Я ранее уже говорил, что евроатлантическое содружество работает целенаправленно, структурно, на перспективу. А сотрудничество между Европой, Россией и Азией носит разовый характер. Поэтому я выступаю с инициативой создать Евразийский мост», – рассказал депутат. Если мы хотим, подчеркнул собеседник, чтобы свободное экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока имело право на жизнь, тогда нам надо создавать инструменты, которые должны каждодневно работать над продвижением этой доктрины. «Но их до сих пор нет. Я надеюсь, что за этот год в бундестаге мне удастся выстроить новую платформу и серьезно заняться этим вопросом. У Европы нет будущего без добрососедских отношений с Россией и с Азией. Не Америка будет определять благосостояние на нашем континенте. Мы сами должны научиться делать это, и чем быстрее – тем лучше. Или нас опять втянут в какую-нибудь авантюру, как это уже было ранее», – подытожил Гердт. В субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Германии к совместной работе с США над общим «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. «Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», – сказал министр. Маас уверен, что «мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума». Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», – отметил Маас. План Маршалла – экономическая программа восстановления для западных стран Европы, которую США реализовывали после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Пуанты грузинской балерины выбросили в мусор за согласие работать в России 9 января 2021, 16:56 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе после решения знаменитой балерины возглавить Театр оперы и балета в Новосибирске. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Журналистка рассказала, что в этих пуантах Нино Ананиашвили танцевала в 1998 году, а затем предоставила их на благотворительный аукцион. «Я хранила их в шкафу, но их место в мусоре после того как Ананиашвили решила так постыдно завершить блистательную карьеру, – сказала Ломидзе. – Все коллаборационисты должны быть нон грата!» Накануне экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о неприемлемости решения знаменитой балерины Нино Ананиашвили возглавить Театр оперы и балета в Новосибирске. «Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», – заявил он. Экс-президент республики провел параллели между решением Ананиашвили и тем, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился работать в Газпроме. Нино Ананиашвили критикуют на родине за согласие работать в Новосибирске. Так, известная тележурналистка Инга Григолия обратилась к ней с вопросом: «Сейчас Россия нам больше не враг?» «Почувствуйте разницу, – предлагает аналитик Гиа Абашидзе. – Учредитель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили становится кавалером французского Ордена Почетного Легиона. А Нино Ананиашвили, супруга безмерно влюбленного в российскую культуру Григола Вашадзе (до недавнего времени – председатель саакашвилевского «Единого национального движения», экс-министр иностранных дел Грузии – прим. ВЗГЛЯД) переселяется в Новосибирск». Священнослужитель Тамаз Ломидзе считает происходящее «Божьим наказанием». «И Господь не поможет таким, которые отказываются от чести и танцуют при дворе врага. Пусть Бог образумит их», – написал он в социальных сетях. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в Тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано». Народная артистка Грузии и России, 57-летняя балерина известна своими теплыми чувствами к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Она – крестная мать одного из его сыновей. В прошлом году Ананиашвили гостила у скрывающегося от грузинского правосудия на Украине бывшего лидера Грузии. При этом сторонники Михаила Саакашвили всегда сами яростно осуждают тех, кто в Тбилиси выступает за связи с Россией. Умер последний из создателей советской атомной бомбы 9 января 2021, 16:32

Фото: Общественное достояние

Текст: Ольга Никитина

Последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, старейший академик РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни. «Исаака Марковича Халатникова не стало», – сообщили РИА «Новости» в РАН. Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (ныне – Днепр Днепропетровской области Украины). Советский и российский физик-теоретик. Известен своими теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии. Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Работая в группе ученых под руководством легендарного физика академика Льва Ландау, Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы. Как много позже писал сам Халатников, для расчета КПД атомной бомбы ученым надо было увязать вместе главные ее характеристики – в том числе, свойства материала ядерной «взрывчатки» плутония, и конструкцию заряда. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал, отмечал Халатников. Рассчитать атомную бомбу удалось, упростив уравнения, выведенные теоретиками. Но даже эти упрощенные уравнения требовали большой работы, потому что считались вручную, подчеркивал ученый. «А мне удалось получить необычайной красоты интерполяционную формулу... И соответствие расчетов результатам первых испытаний было очень хорошим», – писал Халатников. Впоследствии Халатников участвовал и в расчете первого советского термоядерного заряда. «Расчет водородной бомбы оказался задачей на много порядков сложнее, чем атомной. И то, что нам удалось «ручным способом» такую задачу решить, – конечно, чудо», – писал ученый. По существу, тогда произошла революция в вычислительных методах решения математических задач, отмечал Халатников. Первый советский термоядерный заряд был успешно испытан 12 августа 1953 года. За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени. Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter 9 января 2021, 13:23

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ситуация с блокировкой аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Он напомнил, что суд ранее запретил Трампу блокировать доступ отдельных пользователей к своим твитам, поскольку такой запрет нарушает право на свободу слова. «Однако, право компании Twitter заблокировать навсегда аккаунт Трампа, даже без решения суда, оправдывается многими комментаторами тем, что таковы внутренние правила и компания является частной. Таким образом утверждают, что конституция США стоит ниже чем внутренние документы компании Twitter?» – задается Соловьев вопросом в своем Telegram-канале. «То есть частным компания позволительно создавать зоны свободные от действия американской конституции? Так каких еще прав лишены американцы на основании корпоративных решений частных компаний?» – подчеркнул журналист. Соловьев отметил, что на самом деле эта история «отнюдь не только про Трампа». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. ФРГ согласилась работать с США над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии 9 января 2021, 12:40

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии, заявил в интервью агентству DPA глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии. (…) Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», – передает слова министра РИА «Новости». «Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», – отметил Маас. План Маршалла – экономическая программа восстановления для западных стран Европы, которую США реализовывали после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах. Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит 9 января 2021, 22:22

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» в Полтавской области Украины, по которому газ из России поступает в Европу, не повлиял на транзит топлива, сообщила компания – оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Транзиту газа ничто не грозит», – отметила компания на своей странице в соцсети Facebook. «Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет», – сообщила также советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко в Facebook. Компания – оператор ГТС сообщила также, что в ходе расследования будут установлены вероятные причины аварийной ситуации, при этом не исключается возможность диверсии. По сообщению управления Национальной полиции в Полтавской области, причины взрыва устанавливаются. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов. Ранее в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе. Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», в результате произошел сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В России оценили блокировку аккаунтов Трампа в Twitter 9 января 2021, 12:26 Текст: Елизавета Булкина

Штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа – не более чем символический акт, а настоящим залогом успеха является контроль над коммуникациями, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «События в Вашингтоне в очередной раз подтверждают величие вождя мирового пролетариата, который еще в октябре 1917-го в «Советах постороннего» четко сформулировал условия, необходимые для захвата власти: «...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции...». Иными словами, штурм Зимнего (Капитолия) – не более чем символический акт, а вот контроль над коммуникациями – залог успеха. Google, Twitter и пр. – не только телеграф и телефон, но, учитывая условия удаленки, еще и железнодорожные станции наших дней», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале. Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 10 января 2021, 03:59

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Журналист Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Как отмечает Фазели, Россия с препаратом «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ, передает РИА «Новости». Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания. Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», – подчеркнул Фазели. Журналист добавил, что предпочел бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к золотым звездам» на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. Накануне корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». Напомним, в декабре 2020 года в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). Эрдоган заявил о будущем Турции в Европе 9 января 2021, 20:45 Текст: Ольга Никитина

Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщила канцелярия турецкого лидера. «В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе», – передает ТАСС текст заявления по итогам переговоров. Эрдоган указал на «необходимость обновить Таможенный союз, обеспечить визовую свободу турецким гражданам и предпринять шаги в переговорах о членстве» Турции в ЕС. «Необходимо восстановить взаимное доверие, восстановить механизмы консультаций, положить конец исключительным и дискриминационным действиям, а также риторике в отношении Турции, которая является страной-кандидатом в переговорном процессе. Президент Эрдоган выразил заинтересованность в возобновлении регулярных саммитов Турция – ЕС и диалога на высоком уровне», – отмечается в сообщении. Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорным пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе. Еврокомиссия заявляла, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы.