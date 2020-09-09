Суд обязал СБУ завести дело на главу офиса Зеленского из-за «вагнеровцев»

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) расследовать возможную госизмену главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщил народный депутат от Евросолидарности Владимир Арьев.

«Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по статье 111 (госизмена) и 114 (шпионаж) в отношении Ермака», – написал он в Facebook.

По его словам, дело связано со «сливом операции по «вагнеровцам».

«На честное следствие от Баканова [Ивана, главы СБУ] надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной раде», — уточнил Арьев.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.