В Сочи арестовали поджегшую 11 машин жительницу Красноярска

В Сочи задержана жительница Красноярска, которую подозревают в поджоге 11 автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию обратился владелец минифургона Volkswagen Transporter, он сообщил, что ночью неизвестный поджег его машину, сообщается на сайте ведомства.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемой», – отметили в ГУ МВД.

Ей оказалась 45-летняя приезжая из Красноярского края, ее задержали на одной из улиц Сочи.

По данным ведомства, она разбила боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью и скрылась с места преступления. Установлена причастность подозреваемой к десяти другим подобным эпизодам.

Общая сумма ущерба превысила 1,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Женщину арестовали.

В конце августа в Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов подростки бросили бутылку с горящей смесью, которая чуть не попала в девушку. Бутылка попала на автомобиль.