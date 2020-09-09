Невеста в Дагестане умерла в день свадьбы из-за волнения

Следственный комитет России по республике Дагестан проводит доследственную проверку по факту гибели женщины в день собственной свадьбы.

Известно, что в субботу 5 сентября в селе Мургук Сергокалинского района невеста переволновалась и для успокоения приобрела лекарство в аптеке, после приема которого ее самочувствие ухудшилось, а при поступлении в больницу она скончалась, передает РИА «Новости».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки», – указано на сайте СК республики.

Уточняется, что на сегодняшний день проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июле невеста в Москве скончалась на собственной свадьбе в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно, после того как во время торжества съела несколько конфет с орехами, на которые у нее была аллергия. Погибшей невесте было 25 лет.