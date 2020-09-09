Элементы прямой линии с Путиным включили в большую пресс-конференцию

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате в 2020 году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России в декабре 2020 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в силу сложившихся в 2020 году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», передает ТАСС.

«Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», – сказал Песков.

«Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», – сообщил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в июне Песков объявил о переносе прямой линии с Путиным.

В последний раз глава государства общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019 года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

Ежегодная большая пресс-конференция – еще одно крупное ежегодное мероприятие, которое Путин проводит с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 по май 2012 года, а после возвращения на президентский пост Путин возобновил практику проведения таких встреч с прессой. Предыдущая большая пресс-конференция президента России состоялась 19 декабря 2019 года.