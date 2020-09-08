Народного артиста России Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке после воспаления легких.

Певцов сообщил об этом в Instagram: «Я дома. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ №40 в поселке Коммунарка».

Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева, а также отметил внимательность персонала больницы к своим пациентам.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Певцов попал в больницу в Коммунарке.