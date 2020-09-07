Истребитель Северного флота перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил в понедельник над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, направляющийся к российской границе, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).

В понедельник российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, которая двигалась по направлению к госгранице. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – передает заявление НЦУО ТАСС.

Российский вернулся на аэродром базирования после разворота норвежского самолета от границы. МиГ-31 трижды поднимался на перехват однотипного норвежского самолета над Баренцевым морем на прошлой неделе.