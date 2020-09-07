Лавров пообещал полное уничтожение очагов террористов в Сирии

Очаги террористов на территории Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Дамаск.

«Главная особенность нынешнего этапа обусловлена тем, что Сирия, в том числе при поддержке РФ, выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности. Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены», – передает его слова ТАСС.

Глава российского МИДа добавил, что обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию на земле.

«В ходе продолжительной беседы у президента Сирийской Арабской Республики господина Башара Асада мы сегодня подробно обсуждали ситуацию на земле, констатировали, что в Сирии установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Кроме того, Россия и Сирия договорились продолжить реализацию проектов в области экономики. «Встреча российской делегации с президентом [Сирии Башаром] Асадом была продуктивной и касалась различных аспектов двустороннего сотрудничества. (...) Мы договорились продолжить реализацию проектов в сфере экономики», – сказал премьер-министра Сирии Валид Муаллем.

«Будущее наших отношений с Россией многообещающее, как в политической, так и в экономической области», – подчеркнул он.

Лавров прибыл в Дамаск в понедельник. Это первый визит министра в Сирию с февраля 2012 года.

Ранее Асад заявил, что Сирия заинтересована в том, чтобы российские инвестиции в страну были успешными.