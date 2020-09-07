Асад выразил заинтересованность в успехе инвестиций России в Сирию

Сирия заинтересована в том, чтобы российские инвестиции в страну были успешными, заявил президент Сирии Башар Асад.

России и Сирии удалось продвинуться в достижении «взаимоприемлемого решения многих вопросов», отметил Асад на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым и подчеркнул заинтересованность Сирии в успехе российских инвестиций, сообщает ТАСС.

Борисов ответил, что Россия «очень ценит сложившиеся партнерские отношения между нашими странами». Вице-премьер также поздравил Асада с победой в парламенте «Национального прогрессивного фронта».

Асад, в свою очередь, поблагодарил руководство правительства России за гуманитарную помощь в период пандемии, политическую поддержку, а также за содействие «на всем протяжении борьбы с терроризмом».

Президент Сирии продолжит взаимодействие с российской стороной во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, прибывшим в Дамаск в понедельник.

Это первый визит министра в Сирию с февраля 2012 года.

Напомним, США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга.

МИД России заявил, что американские санкции против Дамаска на деле бьют по обычным сирийцам.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что американские санкции против Сирии не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе по борьбе с терроризмом.