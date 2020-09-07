Эксперт: Конкурс «Лидеры России» не имеет аналогов в мире

«Конкурс «Лидеры России» дал старт целому «параду» руководителей нового поколения. Неудивительно, что интерес к состязанию стабильно возрастает год от года», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя состоявшийся накануне суперфинал «Лидеров России – 2020».

«Все чаще на важных постах в государственных органах, в крупных коммерческих структурах оказываются участники конкурса «Лидеры России». Это само по себе свидетельствует о том, что этот проект, стартовавший в 2017 году, состоялся», – отметил директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин.

«Конкурс «Лидеры России» дал старт целому «параду» руководителей нового поколения. Поэтому неудивительно, что интерес к состязанию молодых управленцев стабильно возрастает год от года. Если в первом сезоне участвовало 199 тысяч человек, на следующий год – 227 тысяч, в этом году – 233 тысячи. Число поданных заявок превысило 660 тысяч», – добавил эксперт.

Накануне на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России – 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте.

В «Сенеже» собрались 300 конкурсантов, дошедших до суперфинала. В понедельник, в заключительный день суперфинала, перед победителями выступили премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Руководители страны проявляют живой интерес к победителям состязания управленцев, что также способствует росту заинтересованности в участии в конкурсе, – констатировал Данилин. – Специалисты видят в этом конкурсе возможности для своего роста, а руководители расценивают как эффективный и прозрачный механизм кадрового отбора». Аналогичных проектов нигде в мире нет, подчеркнул собеседник. «Неудивительно, что в этом проекте участвуют в том числе и иностранцы», – добавил Данилин.

«Очень важно, что победители получают гранты на дополнительное образование. Также, безусловно, зарекомендовала себя система наставничества», – констатировал эксперт. Напомним, что одним из наставников в конкурсе 2020 года был председатель правительства. В понедельник Мишустин рассказал о том, что намерен продолжать наставническую работу и в будущем. Кроме того, премьер пообещал, что попросит включиться в наставничество министров и вице-премьеров.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал накануне, что в конкурсе участвует все больше женщин – до суперфинала дошло 58 конкурсанток. Это 19% от общего числа участников, на 6% больше, чем в прошлом сезоне, констатировал Комиссаров. Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%), на втором месте – финансовый сектор (21%), на третьем – здравоохранение (10%).

На церемонии открытия суперфинала победители получили сертификаты на 1 млн рублей на обучение в любом из российских вузов.

Ранее политолог Анна Федорова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему конкурс «Лидеры России» стал уникальным проектом для всего мира.