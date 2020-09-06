Политолог: «Лидеры России» – это уникальный проект для всего мира

«Конкурс «Лидеры России» полезен с точки зрения развития стандартов современной управленческой культуры. В Европе и США таких проектов точно нет», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала старт суперфинала конкурса «Лидеры России 2020», по итогам которого будет отобрано 100 лучших управленцев страны.

«Конкурс «Лидеры России» с каждым годом становится все более популярным не только в нашей стране, но и за рубежом. Если в первом сезоне к проекту присоединились 199 тысяч человек из всех регионов России, то в третьем сезоне для участия в конкурсе подано 234 тысяч заявок не только из России, но и из 68 стран мира. Это говорит о высокой востребованности конкурса», – сказала политолог Анна Федорова.

По ее словам, вокруг конкурса сложилась «здоровая и правильная атмосфера» благодаря эффективной и прозрачной системе отбора участников проекта.

«Также хорошо и то, что с участниками конкурса работают представители разных ведомств и крупных корпораций. Они видят, что уровень компетенций и подготовки финалистов высок. Поэтому неудивительно, что ранее победители «Лидеров России» получили около 200 назначений на высокие должности в разных отраслях», – отметила собеседница.

«И в целом «Лидеры России» – это уникальный проекта для всего мира. В Европе и США, по крайней мере, таких проектов точно нет. Также конкурс полезен с точки зрения развития стандартов современной управленческой культуры. Об этом, кстати, говорит и создание клуба «Эльбрус», где управленцы обмениваются опытом и реализуют в регионах свои социальные проекты», – заключала Федорова.

Напомним, в воскресенье на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном городе Солнечногорск прошло открытие суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Из 233 тыс. участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии.

77 человек представляют ЦФО, по 33 суперфиналиста – ПФО, ЮФО и СЗФО. Еще 32 конкурсанта из СФО, по 31 суперфиналисту из ДФО и УФО и 30 участников представляет в суперфинале СКФО.

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» – в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (19%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.

Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%). За ними следуют здравоохранение (10%), промышленность (9%), «строительство, транспорт и логистика» (7%), торговля (6%), а также сфера услуг (4%) и государственное управление (1%).

Основной возраст участников суперфинала – до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 – 2%.

На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 млн рублей. 100 победителей конкурса «Лидеры России» получат еще наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.