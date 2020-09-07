Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% и достиг 2929,38 пункта, а индекс РТС – на 0,31%, до 1223,75 пункта.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке 2931,45 пункта (+0,34%). Индекс РТС торговался на уровне 1223,32 пункта (+0,27%).