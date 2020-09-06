Университет в США отстранил притворявшуюся чернокожей преподавательницу Протестующие в Портленде атаковали полицию 6 сентября 2020, 15:44 Текст: Евгения Лобковская

Участники митинга в американском городе Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции. «Бутылки с зажигательной смесью бросили в офицеров... Полиция пытается восстановить спокойствие и порядок ради безопасности этого района», – говорится в сообщении полиции, передает РИА «Новости». По данным американского издания Oregonian, полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ. Задержаны несколько человек. Беспорядки в Портленде – продолжение протестной волны в Америке на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских. Как писала газета ВЗГЛЯД, для подавления беспорядков президент США Дональд Трамп ввел национальную гвардию в протестный город Кеноша (штат Висконсин) и намерен также направить ее в Портленд.

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