На Марсе нашли озера с соленой водой Поиск места утечки воздуха на МКС сузили до отсека «Звезды» 30 сентября 2020, 23:53 Текст: Антон Антонов

Утечку воздуха на МКС ищут в переходном отсеке модуля «Звезда», сообщил Роскосмос. Экипаж «сузил зону поиска утечки». Поиск ведется с использованием «ультразвукового прибора», передает ТАСС. «Звезда» включает четыре отсека: три герметичных (переходный и рабочий, а также промежуточная камера) и один негерметичный (агрегатный, где находится объединенная двигательная установка) – передает РИА «Новости». 26 сентября экипаж изолировался в российском сегменте МКС для поиска места утечки. Утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заявили, что отдыхать ночью в каютах модуля, где они всегда спят, было некомфортно.

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