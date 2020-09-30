За полтора часа в Анапе выпала почти месячная норма осадков

В Анапе из-за сильного ливня за полтора часа выпала почти месячная норма осадков, есть риск подтоплений расположенных в низинах районов, сообщила пресс-служба местной администрации.

«За полтора часа в Анапе выпало от 25 до 28 мм осадков, соизмеримых с месячной нормой (30-35 мм). Вследствие этого образовался сход ливневых потоков, представляющий риск затопления низинной местности», – рассказали в администрации города-курорта ТАСС.

В ЕДДС в общей сложности поступило девять обращений о риске затопления от местных жителей. По всем обращениям оперативно отработали аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС» и службы ЖКХ.



В Новороссийске из-за непогоды ввели режим повышенной готовности.

«По данным новороссийского управления ГО и ЧС, за час в различных частях города выпало от 20 до 40 мм осадков. Наиболее проблемными зонами оказались Приморский, Центральный и Южный районы. Специалистами управления ЖКХ города в настоящее время там ведутся работы по очистке систем ливнеотведения», – говорится сообщении на сайте администрации города.



В Новороссийске во время дождя было значительно затруднено движение автотранспорта. Спасатели выставляли дежурные патрули на особо опасных участках дорог для ограничения движения.



«В результате ливня в селе Борисовка в СНТ «Родничок» сошли грязевые потоки, в результате чего оказалась засыпанной проезжая часть. В данный момент все подъездные пути расчищены, движение восстановлено. Незначительные подтопления дворовых территорий в частных домовладения отмечены также в Приморском районе. Обратились за помощью восемь домовладельцев. Шесть человек сообщили о протечке кровли в жилых МКД. Заявок на подтопление автотранспортных средств не поступало», – сообщили в администрации.

Власти города призвали граждан сохранять необходимые меры безопасности, так как по прогнозу Росгидрометцентра наблюдается движение циклона со стороны Тамани.

Ранее синоптики рассказали, что в европейской части России в первую неделю октября установятся аномально высокие температуры.