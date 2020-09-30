В Кремле заявили о тщательном отслеживании военными ситуации в Нагорном Карабахе

Российские военные внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, информация тщательно анализируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения (в Нагорном Карабахе), где продолжаются боевые действия», вся поступающая информация тщательно анализируется, передает РИА «Новости».

«Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира», – добавил он.

На ремарку журналистов об информации о том, что Турция оказывает политическую поддержку Азербайджану, пресс-секретарь президента заявил, что Кремль подобные заявления не поддерживает.

«Мы не согласны с ними, мы считаем (...), что не стоит здесь подливать масла в огонь, и мы по-прежнему призываем все страны региональные к сдержанности. И особенно призываем страны-участников конфликта к незамедлительному прекращению», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, подтверждается ли российскими наблюдателями факт того, что армянский самолет был сбит, представитель Кремля сообщил, что «эта информация фиксируется военными», а он сам не может об этом говорить.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция провоцирует большую войну на Кавказе.

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