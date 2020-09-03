Ефремов выплатил потерпевшим по делу о смертельном ДТП три рубля

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, настаивает на снижении компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова до 200 тыс. рублей, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«В случае признания виновным моего подзащитного, считаю возможным взыскать в пользу Виталия Захарова 200 тыс. рублей. Хочу подчеркнуть, что Виталий – взрослый человек, на иждивении Сергея Захарова не состоял», – заявил Пашаев, передает ТАСС.

Он добавил, что Ефремов выплатил символическую плату в один рубль всем другим потерпевшим по делу.

«Ефремов перевел три рубля: один – вдове Маргарите Захаровой, другой – его брату, третий – младшему сыну», – сказал Пашаев.

Между тем представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский подчеркнул в ходе прений в Пресненском суде, что любой приговор Ефремову, кроме обвинительного, послужит примером для сотен других людей.

«К сожалению, за время процесса мы увидели трансформацию Михаила Ефремова из любимого артиста, сына великого актера, в человека, который просто решил избежать наказания. Но в таком знаковом процессе, как этот, нельзя просто уйти от правосудия, ведь любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням «Ефремовых», а это недопустимо. Признать вину в безвыходной ситуации – это попытка схватиться за соломинку. Мне очень жаль, что большой актер оказался маленьким человеком», – сказал Добровинский.

Пашаев в ответ назвал Добровинского «специалистом по семейному праву, который в ходе процесса пережевывал грязное белье» всех участников процесса.

Он отметил, что дважды отправлял помощницу в Рязанскую область к родным погибшего, но те, по его словам, испугались вдову Захарова, которая является майором полиции, и не стали разговаривать с ней.

«А Ефремов – широкой души человек, даже дом в деревне хотел им купить», – сказал Пашаев.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера.

Напомним, вдова, брат и младший сын Захарова заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль.

Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.