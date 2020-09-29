Свердловская область запланировала обмен делегациями с Белоруссией ко Дню Победы

Обмен делегациями Свердловской области и Белоруссии, приуроченный к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, планируется провести в 2021 году, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пленарном заседании VII Форума регионов России и Белоруссии.

«Наша область и Республика Беларусь часто обмениваются делегациями, в их состав входят члены семей ветеранов, представители ветеранских организаций. Мы всегда гостеприимно принимаем белорусских ветеранов, приезжающих в наш регион для участия в торжествах ко Дню победы, встречах с фронтовиками-уральцами, общение с уральской молодежью. И очередной взаимный визит будет организован уже в следующем году», – цитирует ТАСС Куйвашева.

Он также отметил, что 2021 год станет знаковым в сотрудничестве Свердловской области с партнерами из Белоруссии – исполняется 20 лет со дня подписания соглашения о взаимодействии между правительством области и правительством Белоруссии. Также 20-летие отметит отделение посольства Белоруссии в Екатеринбурге, добавил губернатор.

Куйвашев 29 сентября принимает участие в пленарном заседании VII Форума регионов России и Белоруссии, который в этом году посвящен развитию социально-экономических и духовных связей народов двух стран.

Председатель свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина, которая также приняла участие в заседании напомнила, что уральцев связывают давние дружеские контакты с Белоруссией – свердловчане участвовали в восстановлении храмов в Свято-Успенском мужском монастыре на белорусской земле, а на территории области действует местная общественная организация Белорусская национально-культурная автономия «Белорусы Урала».

VII Форум регионов России и Белоруссии прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».