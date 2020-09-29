Азербайджан заявил о пресечении попытки контрнаступления Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что в Нагорном Карабахе пресечена попытка контрнаступления ВС Армении.

«Попытка противника атаковать наши позиции с направления оккупированного села Ашагы Вейсалли Физулинского района решительно пресечена нашими подразделениями, враг был вынужден отступить. При отступлении на поле боя остались тела уничтоженных армянских солдат», – передает РИА «Новости» слова начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргахлы.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

