Названа причина «таинственной» смерти слонов в Зимбабве

Эксперты считают, что причиной смертей слонов в зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание.

Отмечается, что для установления точной причины будут проведены дополнительные тесты, передает РИА «Новости».

Как сообщил на заседании парламентского комитета глава управления парков и дикой природы Зимбабве Фултона Мангваниа, по последним данным, число умерших слонов достигло 34. Мангваниа отметил, что еще многие особи могут умереть в скором времени.

«Все полученные на настоящий момент результаты (исследований) указывают на то, что эти смерти слонов вызваны заболеванием, известным как геморрагическая септицемия», – сказал глава управления.

Мангваниа отметил, что заболевание вряд ли будет иметь значительные последствия для популяции слонов в Зимбабве. При это он подчеркнул, что следует приложить серьезные усилия, чтобы как можно больше узнать о заболевании и принять меры для разрешения ситуации.

Властям Ботсваны, вероятно, потребуется провести дополнительные тесты с целью установить, не явился ли причиной смертей животных геморрагический сепсис, отметил Мангваниа.

Ранее представитель парков Кэролайн Вашайю Мойо сообщила, что жертвами браконьеров в парках Зимбабве в течение двух недель стали 14 слонов.