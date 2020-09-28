Путин указал на невмешательство России в дела других стран

Взгляд
28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
Разделы

Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
Вам нравится новый логотип Сбербанка?
  • Да

  • Нет
Сколько должна стоить пачка сигарет, чтобы вы бросили курить?
  • Более 200 рублей

  • Более 500 рублей

  • Более 1000 рублей

  • Буду курить при любой цене

  • Я не курю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сделает прививку от коронавируса российской вакциной
    Эксперт указал на связь между обострением в Карабахе и учениями «Кавказ-2020» Алексиевич покинула Белоруссию Обвиняемый по делу MH17 россиянин решил выступить в суде Танкеры для «Арктик СПГ-2» поделят между «Совкомфлотом» и Японией
    Дана оценка уровня информационной войны между Арменией и Азербайджаном Россия направит 0,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Молдавии Член СПЧ объяснил необходимость полной отмены смертной казни в России Гинцбург опроверг данные о смерти человека от вакцины «Спутник V»
    Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана Познер резко высказался о позиции Запада по российской вакцине Ефремов пожаловался суду на давление со стороны Пашаева Правоохранители начали проверку высказываний Милова о Рошале на наличие клеветы

    Главная тема


    Путешествия по России стали еще выгодней

    не тайный визит


    Берлин назвал визит Меркель к Навальному «частной встречей»

    международное право


    Бундестаг научно обосновал законность санкций США против «Северного потока – 2»

    «серьезная ситуация»


    Эксперт объяснил, почему на МКС не могут найти причину опасной утечки воздуха

    Видео

    остроты Батьки


    Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

    конфликт в закавказье


    В Нагорном Карабахе начинается новая война

    Покупательная способность


    Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

    учения «Кавказ-2020»


    Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

    токсичные отношения


    Анна Долгарева: Интернет породил поколение «снежинок»

    обращение к миру


    Геворг Мирзаян: Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

    образцово-показательный разгром


    Тимур Шерзад: Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?

    Путин указал на невмешательство России в дела других стран

    28 сентября 2020, 15:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и всегда поддерживает действующие власти в стремлении стабилизировать ситуацию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

    «Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да и вообще других стран, но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на такой полноценный диалог между политическими силами, всегда поддерживаем действующую политическую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию и также последовательно будем вести себя и в отношении Кыргызстана», – передает слова Путина ТАСС.

    Президент отметил, что речь также идет об оказании экономической поддержки стране. «Всегда при наших встречах вы ставите вопрос о поддержке граждан Кыргызстана, работающих в России. В этой связи мы приняли ряд определенных решений, и мы наверняка будем обсуждать эту тему и дальше», – сказал Путин.

    Путин предложил главе Киргизии продолжить разговор в ходе рабочего обеда. Российский лидер подчеркнул, что в этом формате стороны смогут обсудить все вопросы. «Я знаю, что вам еще предстоит поездка с рабочим визитом и в ряд европейских стран. Я хочу вам пожелать успеха и на этом направлении», – сказал Путин.

    Ранее президент России заявил, что Москва последовательно поддерживает усилия Жээнбекова, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •