Пушков оценил резкий ответ Лукашенко Макрону

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал резкий ответ Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Сенатор признался, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков о продолжении «многовекторной» внешней политики Белоруссии.

«В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: «Нет, нет и нет». <...> Нет у него (Лукашенко) другого вектора, кроме Союзного государства», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Также он подчеркнул, что заявление Макрона обусловлено политическими амбициями Франции.

«Он хочет отметиться на ныне «горячей» в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе», – высказался сенатор.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики.

Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».

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