Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонных переговоров осудили обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Министры обсудили резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также российская сторона выразила готовность вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжать предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Ранее руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что вооруженные силы страны заняли ряд сел и стратегических высот в Карабахе.

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь сообщили, что информация Азербайджана о захвате шести населенных пунктов не соответствует действительности.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

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