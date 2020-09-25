ФАС перевела сотрудников из групп риска на удаленку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена перевести со следующей недели сотрудников из группы риска по коронавирусу на удаленную работу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции Федеральная антимонопольная служба планирует перевод служащих, входящих в «группу риска», на дистанционный формат работы в соответствии с Указом мэра г.Москвы Сергея Собянина. Служащие, входящие в «группу риска» будут переведены на дистанционный формат работы, начиная со следующей недели», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФАС.

Отмечается, что такой формат работы будет введен в центральном аппарате ведомства, в Московском УФАС и Московском областном УФАС.

«Другие территориальные органы ФАС России будут принимать решения с учетом ситуации в регионе», – добавили в пресс-службе.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября существенная часть работников столичной мэрии будет переведена на удаленную работу.

Также Собянин сообщал, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать. Мэр города просил москвичей из групп риска оставаться дома на фоне распространения коронавируса.