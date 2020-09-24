Главному балетмейстеру театра в Нижнем Новгороде предложили работу грузчика

Должность главного балетмейстера сократили в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, предложив 70-летнему народному артисту РСФСР Валерию Миклину на выбор вакансии грузчика, сторожа или артиста балета, сообщили в театре.

По данным министерства культуры Нижегородской области, 9 сентября директором театра было принято решение о сокращении штата работников. С 17 ноября из штатного расписания будут исключены пять должностей, в том числе главного режиссера, главного балетмейстера, начальника отдела по связям с общественностью, начальника отдела охраны труда и заведующего театрально-производственной мастерской.

«В настоящее время в штате театра имеются должности заместителя художественного руководителя по опере и заместителя художественного руководителя по балету. Должностные обязанности главного режиссера и главного балетмейстера полностью дублируют обязанности указанных специалистов», – цитирует РИА «Новости» директора театра Татьяну Маврину.

По ее словам, все сокращаемые сотрудники заранее получили уведомления, а расторжение трудовых договоров проводится с соблюдением норм трудового законодательства.

Как уточнили в отделе кадров, сокращаемым работникам были предложены для перевода все имеющиеся вакантные должности в театре.

«Все абсолютно должности, какие у нас есть свободные – начиная от творческих и кончая рабочими. Все, что имеется, как и положено по закону, в том числе грузчик, сторож... Творческие были – артиста балета», – заявила начальник отдела кадров Екатерина Есина.



Она добавила, что главный балетмейстер пока не выбрал ни одну из предложенных вакансий.