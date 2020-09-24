В суд подано ходатайство об аресте руководства фирмы-реставратора петербургской консерватории

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте двух руководителей фирмы ООО «Меандр», их подозревают в хищении средств для реставрации петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 ноября 2020 года в отношении Ярмош Евгения и Завадской Елены. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Президент Владимир Путин во время выступления перед сенаторами в среду заявил, что представителям Санкт-Петербурга в Совете Федерации следует обратить внимание на реконструкцию и ремонт Петербургской государственной консерватории. По его словам, в скором времени ситуация с ней превратится «просто в беду».

Ректор консерватории Алексей Васильев в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что историческое здание учреждения уже более пяти лет находится на реконструкции, поэтому студенты не могут практиковаться в концертных залах.