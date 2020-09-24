Украина заявила о «полном праве» перекрыть Северо-Крымский канал

Украинские власти имели «полное право» перекрыть Северо-Крымский канал, заявил так называемый постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Кориневич заявил, что «Днепр не течет по территории Крыма», Украина же «перекрыла не русло реки», а «искусственное технологическое сооружение», которое находится на ее территории и «финансируется из государственного бюджета».

По его словам, другие страны «не имеют права распоряжаться каналом», только Киев «может определять, каким образом его использовать», передает РИА «Новости».

Кориневич сказал, что Днепр «свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России», доступ к водам реки не перекрывали для жителей территории, по которой «протекает река Днепр».

Напомним, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов обратился в ООН с просьбой расследовать устроенную Украиной водную блокаду полуострова.

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