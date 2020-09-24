Разработчика веществ из группы «Новичок» пыталось завербовать ЦРУ

Когда Россия закрывала разработку и производство боевых отравляющих веществ, США активно сманивали к себе соответствующих специалистов, следует из слов одного из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химика Владимира Углева.

В 1990-х годах в посольстве США проводились совещания и семинары, посвященные свертыванию советской программы химического оружия.

«К этому времени я не хотел больше заниматься боевой химией, хотел, чтобы это было навсегда закончено, дозрел, как Андрей Сахаров», – рассказал Углев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, во время встречи в посольстве американцы ему прямым текстом предложили начать сотрудничество с военной химической программой США. Углева обещали через Прибалтику доставить в Швейцарию, а оттуда в США, сулили хорошие деньги.

Как рассказал химик, беседовали с ним двое. Один, как считает Углев, был из ЦРУ, потому что «он этого и не особо скрывал, да и на лице у него все было написано», а второй был дипломатом – первым секретарем посольства.

«После разговора с первым человеком подошел секретарь посольства. Он уже, вероятно, знал о предложении и спросил, каково будет мое решение», – рассказал Углев, пояснив, что отказался от дальнейшей работы с боевыми отравляющими веществами «по моральным причинам».

«Говорят, были другие, кому предлагали. Многие и сами туда удрали», – сообщил он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в западные страны попали образцы веществ из группы «Новичок» и ученые, знавшие секреты их производства.

Опыт синтеза этого вещества у Запада имеется. Его производство для «целей анализа», например, в Чехии подтвердил в интервью чешскому телевидению президент страны Милош Земан.