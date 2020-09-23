США ввели санкции против кубинских сигар

Соединенные Штаты ужесточают рестрикции в отношении Кубы, вводя новые запреты на бронирование американцами номеров в ряде отелей страны и ввоз в США произведенной на Кубе алкогольной и табачной продукции, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сегодня <...> я объявляю о том, что министерство финансов запрещает американцам, приезжающим [на Кубу], останавливаться в заведениях, которыми владеет кубинское правительство», – приводит его слова ТАСС.

«Мы также вводим дальнейшие ограничения на ввоз кубинского алкоголя и кубинского табака», – добавил Трамп.

Напомним, выступая на сессии Генассамблеи ООН во вторник, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал безответственные действия США на мировой арене основной угрозой международному миру и безопасности.

«Они (Соединенные Штаты – прим. ВЗГЛЯД) провоцируют конфликты, нетрадиционные и торговые войны и применяют суровые односторонние принудительные меры», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр отметил, что в гонке вооружений США растрачивают ресурсы, необходимые для устойчивого развития народов, отказываясь сотрудничать в противодействии многочисленным кризисам, вызванным разрушительной пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что США игнорируют важные соглашения в областях защиты окружающей среды, разоружения и контроля над вооружениями и выходят из международных соглашений, таких как Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО или Совет по правам человека.

«США увеличили объем враждебных действий по отношению Кубе до более высоких уровней. Они систематически нарушают права человека в отношении кубинского народа, ужесточая экономическую, торговую и финансовую блокаду», – подчеркивал Родригес.