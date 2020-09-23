В России удвоилось число преступлений с использованием мобильной связи

В России вдвое выросло число преступлений с использованием мобильной связи с начала 2020 года, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети Интернет – на 90,2%, с использованием средств мобильной связи – на 100,5%», – сказала ТАСС представитель ведомства.

В мае МВД сообщали, что в России с начала года выросло количество преступлений с использованием IT-технологий. Рост IT-преступности на тот момент составлял 82,4%

В июле Генпрокуратура сообщила, что в 2020 году ущерб от коррупционных преступлений составил 29 млрд рублей, это на четверть меньше показателя за первые шесть месяцев 2019 года.