Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия главы Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о прекращении полномочий председателя Московского городского суда Ольги Егоровой.

«Решение принято единогласно», – цитирует ТАСС решение коллегии.

Егорова оставит пост председателя Мосгорсуда 23 октября.

Ранее стало известно, что судья Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Московского городского суда. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».