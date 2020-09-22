Названа дата возобновления рейсов «Белавиа» в Россию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты в Россию с 30 сентября, сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

«Рейсы «Белавиа» из Минска в Москву начнут осуществляться с 30 сентября, один раз в неделю по средам. С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в «Домодедово», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы.

Напомним, с 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю.

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию и Польшу, Казахстан, Киргизию и Республику Корея.