Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего лидера страны Владимира Зеленского в том, что расходы на него обходятся бюджету дороже всего за всю историю государства.

Порошенко заявил, что в проекте бюджета поднялись расходы на силовые структуры и на окружение Зеленского.

«Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, выделенные в этом году – на свете нет такого количества велосипедов, чтобы освоить вещи. И снова за счет налогоплательщиков... Притом что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды – аж декларация трещит, и еще не все там указано», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».

Он добавил, что Зеленский стал для страны самым дорогим с точки зрения расходов президентом Украины. При этом в бюджете есть планы по сокращению на 7% субсидий для малообеспеченных граждан, указал экс-президент.

«Это притом что, по всем прогнозам, рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно – и тарифы. Это притом что и в текущем году они уже на 2 млрд (почти 71 млн долларов) сократили расходы на субсидии. Это значит, что наименее защищенным слоям населения – тем, кто получает сейчас субсидии – точно придется тяжелее в 2021 году... «Я вам ничего не должен» – реализуется четкое обещание. А обещания на стадионе были выброшены в помойку сразу же после их объявления», – заключил Порошенко.

В воскресенье Порошенко заявил, что он и его команда спасли Украину и заложили основы ее государственности, а также предотвратили «сползание» страны обратно в сферу влияния России.